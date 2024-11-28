İşte asgari ücret için sendikaların Işıkhan'a sunduğu rakam!

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı neredeyse tüm Türkiye "2025 Asgari ücret kaç TL olacak? İşçi ve emekçinin en düşük maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; gözler de tarafların bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komimsyonu Toplantısı'na çevrildi. Herkes asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken; milyonların beklediği zamlı yeni maaşlar için dün sürpriz sayılabilecek bir ilk temas gerçekleşti.