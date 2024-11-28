İşte asgari ücret için sendikaların Işıkhan'a sunduğu rakam!
İşçi ve emekçinin gözü kulağı 2025 asgari ücret zammına çevrildi. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili herkes son dakika haberlerini takip ederken; "2025 asgari ücret kaç TL olacak? İşçi ve emekçinin en düşük maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret için pazarlık maratonu başlamadan dün Bakan Işıkhan'dan kritik bir hamle geldi. Işıkhan, 4 sendika ile buluşurken masaya gelecek rakamlar da netleşmeye başladı. İşte TÜRK-İŞ ve işverenlerin zam talebi...
Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı neredeyse tüm Türkiye "2025 Asgari ücret kaç TL olacak? İşçi ve emekçinin en düşük maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; gözler de tarafların bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komimsyonu Toplantısı'na çevrildi. Herkes asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken; milyonların beklediği zamlı yeni maaşlar için dün sürpriz sayılabilecek bir ilk temas gerçekleşti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BAKAN IŞIKHAN SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜ
Show Haber'de yer alan habere göre; zorlu asgari ücret zam pazarlığı başlamadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. 4 büyük sendikanın yer aldığı üçlü danışma kurulunu toplayan Bakan Işıkhan; asgari ücret zammı öncesi son çalışmaların bilgisini aldı, asgari ücret için yol haritası çizildi.
TARAFLAR HANGİ RAKAMLARLA MASAYA OTURACAK?
Öte yandan işçi ve işveren kesiminin asgari ücret zam pazarlığı için hangi rakamlarla masaya oturacakları da netleşmeye başladı. Her maraton öncesi tarafların talepleri merak edilirken; Türk-İş'in yine masaya açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasıyla oturması bekleniyor.
TÜRK-İŞ'İN HESABI
Türk-iş son verileri Ekim ayının sonunda açıklamıştı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı 66 bin 553 TL; bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 26 bin 527 TL olarak hesaplanmıştı.