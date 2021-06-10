İşte Aleyna Tilki hayalindeki erkek! 'Özünde keko ve maço'
Aleyna Tilki konuk olduğu bir programda hayalindeki erkeği 'keko' ve 'maço' olarak ifade etti. İbrahim Selin’in Youtube’da yayınlanan programına konuk olan Tilki hayalindeki erkeği tanımlarken ‘sevgilim keko olabilir’ dedi.
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği 'biraz keko olabilir’ diye tanımladı.
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Selim'in YouTube'da yayınlanan programında özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Tilki bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
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‘Nasıl bir ilişki istersin’ sorusunu oldukça ilginç sözlerle cevaplayan Tilki yaptığı açıklamayla şaşırttı.
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Genç şarkıcı biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi.
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