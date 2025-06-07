İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zamlı maaşlar!
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon oranının beklentilerin çok altında gelmesinin ardından konuşulan rakamlar da suya düştü. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı enflasyon oranını tahmin ederek Temmuz zammı için yeni oranlar verdi.
Memur ve emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacak? TÜİK 3 Haziran'da Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Temmuz ayında zam alacak olan emekli ve memurlar için hayal kırıklıkları da oluşmaya başladı. Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1,53'ün altında gelmesi bekleniyorken gözler artık Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi
5 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalarda ise SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 oranında zammı haketmişlerdi. Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı enflasyonu için 4 farklı senaryo oluşturdu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İÇİN 4 SENARYO
Yılmaz, bu senaryolar ile memur ve emekli için Temmuz ayı zam oranını da hesapladı. İşte o hesaplama:
Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %15,67
Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,24
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,81
Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %17,39