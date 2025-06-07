İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zamlı maaşlar!

Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %15,67

Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,24

Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,81

Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %17,39