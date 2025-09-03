İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir...
Motor1'in verilerine göre, 2025'te piyasaya sürülen ve sürülecek olan en sıra dışı otomobiller sıralandığında ilk sırada İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg'in 2300 beygir gücüne (HP) sahip, hibrit modeli Gemera yer alıyor.
20- Tesla Model S Plaid
(ABD)
1020 HP – Elektrikli
19- Rivian R1T Quad
(ABD)
1025 HP – Elektrikli
18- Mercedes AMG One
(Almanya)
1063 HP – Hibrit
17- Chevrolet Corvette ZR1
(ABD)
1064 HP – Benzin
16- Aston Martin Valkyrie
(İngiltere)
1160 HP – Hibrit
15- Ferrari F80
(İtalya)
1184 HP – Hibrit
14- Lucid Air Sapphire
(ABD)
1234 HP – Elektrikli
13- Chevrolet Corvette ZR1X
(ABD)
1250 HP – Hibrit
12- McLaren W1
(İngiltere)
1258 HP – Hibrit
11-Czinger 21C VMax
(ABD)
1350 HP – Hibrit
10- SSC Tuatara
(ABD)
1350 HP – Benzin
9- Koenigsegg CC850
(İsveç)
1385 HP – Benzin