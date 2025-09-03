BIST 10.755
DOLAR 41,17
EURO 48,06
ALTIN 4.716,71

İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir...

|
İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir...

Motor1'in verilerine göre, 2025'te piyasaya sürülen ve sürülecek olan en sıra dışı otomobiller sıralandığında ilk sırada İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg'in 2300 beygir gücüne (HP) sahip, hibrit modeli Gemera yer alıyor.

İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir... - Resim: 1

20- Tesla Model S Plaid

 (ABD) 

 1020 HP – Elektrikli

19- Rivian R1T Quad

 (ABD) 

 1025 HP – Elektrikli

18- Mercedes AMG One

 (Almanya) 

 1063 HP – Hibrit

18
İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir... - Resim: 2

17- Chevrolet Corvette ZR1

 (ABD)

 1064 HP – Benzin

16- Aston Martin Valkyrie

 (İngiltere)

 1160 HP – Hibrit

15- Ferrari F80

 (İtalya) 

 1184 HP – Hibrit

28
İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir... - Resim: 3

14- Lucid Air Sapphire

 (ABD)

 1234 HP – Elektrikli

13- Chevrolet Corvette ZR1X

 (ABD)

 1250 HP – Hibrit

12- McLaren W1

 (İngiltere)

 1258 HP – Hibrit

38
İşte 2025’te piyasaya sürülecek en güçlü otomobiller! Tam 2300 beygir... - Resim: 4

11-Czinger 21C VMax

 (ABD)

 1350 HP – Hibrit

10- SSC Tuatara

 (ABD)

 1350 HP – Benzin

9- Koenigsegg CC850

 (İsveç)

 1385 HP – Benzin

48