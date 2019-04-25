İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar
İkinci el piyasasında; 3 farklı segmentte en çok satışı yapılan araçlar belirlendi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otomobil meraklıları piyasa araştırmalarına başladı. İşte piyasanın 3 farklı segmentte en çok al-sat yapılan otomobilleri;
Otomobil meraklıları piyasa araştırmalarına başladı. Peki piyasada en çok tutalan araçlar hangileri...
İşte piyasanın 3 farklı segmentte en çok al-sat yapılan otomobilleri;
18
B SEGMENTİ
Symbol 17.233
28
Clio 16.194 ve Polo 10.798
38
C SEGMENTİ
Linea 15.413
48