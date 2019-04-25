İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar

İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar

İkinci el piyasasında; 3 farklı segmentte en çok satışı yapılan araçlar belirlendi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otomobil meraklıları piyasa araştırmalarına başladı. İşte piyasanın 3 farklı segmentte en çok al-sat yapılan otomobilleri;

İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar - Sayfa 1

Otomobil meraklıları piyasa araştırmalarına başladı. Peki piyasada en çok tutalan araçlar hangileri...

İşte piyasanın 3 farklı segmentte en çok al-sat yapılan otomobilleri;

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İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar - Sayfa 2

B SEGMENTİ
Symbol 17.233

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İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar - Sayfa 3

Clio 16.194 ve Polo 10.798

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İşte 2019'da en çok satan ikinci el araçlar - Sayfa 4

C SEGMENTİ
Linea 15.413

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