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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarında çelik şaft montajı tamamlandı. Her iki kule kesonu, köprü ayaklarının bulunduğu alanlarda denize batırılacak. İki gün sürecek işlemin ardından ise kesonların üzerine kule montajı başlayacak.

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu - Sayfa 1

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevki ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirildi. 

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu - Sayfa 2

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevki ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirildi. 

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu - Sayfa 3

Her iki ayağın bulunduğu bölgede kesonların batırma operasyonu iki gün sürecek. İki kule kesonunun batırma işleminin ardından ise üzerilerinde kule montajı başlayacak. 

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumu - Sayfa 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Çanakkale’de, köprü inşaatı çalışmalarını da incelemiş, çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti. 

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