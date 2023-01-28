İstanbul'un suyu her geçen gün azalıyor! Bazı alanlar çöle döndü: Doluluk oranı son 10 yılın dibinde!

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı 28 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15.66 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri.

Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu.