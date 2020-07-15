İstanbul'un surlarıyla ilgili korkunç tespit! 20 burç yıkılmak üzere
İSTANBUL'un dünya kültür mirasındaki, yıkılmaya yüz tutan tarihi surlarının bir bölümünde daha, dün gece çökme meydana geldi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, onarılması gereken 20 burca acil müdahale gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul'da tarihi surlarda yaşanan çökmeler tedirgin ediyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı surların, Edirnekapı-Sulukule arasında bulunan T80 burcu ile ilişkili bir duvarı da dün gece yıkıldı. İBB ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede incelemeler yaparak, çalışmalar başlattı. Yıkılan sur duvarının taşları, restorasyon uygulamalarında yeniden kullanılmak üzere itinalı bir şekilde toplanarak, koruma altına alınıyor.
"Kara surları bu kentin en önemli kültür varlıkları"
İstanbul'daki tarihi surların, çok büyük bir kültür varlığı alanına sahip olduğunu anlatan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "İstanbul'un surları, dünya insanlığının ortak mirası. Tabii çok önemli ve çok etaplı bir işten bahsediyoruz. Oldukça büyük bir saha. Kara surları 7.2 kilometre ki dünya kültür mirasıdır" dedi.
Mahir Polat, "5.5 kilometreye yakın haliç surları ve yine 9 kilometreye yakın Marmara surları ile 22 kilometreye yakın bir alandan bahsediyoruz. Bu dünya ölçeğinde çok büyük bir kültür varlığı alanına tekabül ediyor" cümlelerini kullandı.
"20 burç ağır hasar altında"
Surlarda incelemelerde bulunan Polat, surların acil onarılması gerektiğini ifade ederek, 20 tane burcun ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde olduğunu belirtti.