İstanbul'un surlarıyla ilgili korkunç tespit! 20 burç yıkılmak üzere

İstanbul'da tarihi surlarda yaşanan çökmeler tedirgin ediyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı surların, Edirnekapı-Sulukule arasında bulunan T80 burcu ile ilişkili bir duvarı da dün gece yıkıldı. İBB ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede incelemeler yaparak, çalışmalar başlattı. Yıkılan sur duvarının taşları, restorasyon uygulamalarında yeniden kullanılmak üzere itinalı bir şekilde toplanarak, koruma altına alınıyor.