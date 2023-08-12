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İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena

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İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kentin su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki çekilme devam ediyor. Havadan dron ile çekilen görüntülerde gölde kara parçalarının ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinin büyük kısmında çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. 

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İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena

Yüzde 15 seviyelerine inen baraj gölünde kara parçaları ortaya çıktı. 

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İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena

İşte göldeki son durum...

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İstanbul'un su kaynaklarından! Sular çekildi görüntüler çok fena
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