İstanbul’un nişan taşları asırlara meydan okuyor Osmanlı için büyük öneme sahip
İSTANBUL'da sadece 40 tane kalan, temel taşı bile yapılan nişan taşları, Osmanlı'da bir önemi gözler önüne seriyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde okçuluk yarışmaları düzenlenir ve bu yarışmalara padişahların yanı sıra ülkenin üst düzey yöneticileri ve üst düzey başarı gösteren askerler katılabilirdi. Okları belirli bir yerden en uzak mesafeye atmak hedeflenirdi. Atılan okun düştüğü yer dereceye girmiş ise oraya nişan taşı dikilir üzerine rekoru ve kimin yaptığı yazılırdı.
Günümüzde sadece 40 tanesi ayakta kaldı
Bu belge niteliğindeki anıtlar Osmanlı zamanında okçuluğa verilen önemi ve Türklerin okçuluk alanında hangi zaman kimin ne rekor kırdığını anlatırdı. 17’inci yüzyılda İstanbul’da 300’e yakın nişan taşı olduğu; ancak günümüze 40’a yakını kaldığı belirtiliyor.
Kimi kaçırdı, kimi değerini bilmeden...
Birçok nişan taşının yürek burkan hikayesi ise araştırmacıların uzun yıllar çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Bazı nişan taşlarının evlerin duvarları veya temel taşları olarak kullanıldığı öğrenildi. Kimi nişan taşlarının ise tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçırıldığı veya değeri bilinmeyerek atıl durumda bırakıldığı biliniyor.
Sprey boya ile yazı bile yazıldı
Büyük çoğunluğu Beyoğlu civarında bulunan taşların bazılarının üzerine sprey boya ile yazı yazıldığı görüntülendi. Nişan taşlarının büyük bir kısmı Beyoğlu’nda Okçular Tekkesi içerisinde bulunuyor. Havadan görüntülenen nişan taşları tüm heybeti ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Çevrede oturan vatandaşlar ise eskiden Beyoğlu’nda daha çok nişan taşlarının olduğunu ancak zamanla çalınıp tahribata uğradığını belirtti.