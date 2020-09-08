İstanbul’un nişan taşları asırlara meydan okuyor Osmanlı için büyük öneme sahip

Kimi kaçırdı, kimi değerini bilmeden...

Birçok nişan taşının yürek burkan hikayesi ise araştırmacıların uzun yıllar çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Bazı nişan taşlarının evlerin duvarları veya temel taşları olarak kullanıldığı öğrenildi. Kimi nişan taşlarının ise tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçırıldığı veya değeri bilinmeyerek atıl durumda bırakıldığı biliniyor.