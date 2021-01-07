İstanbul'un koronavirüs haritası yeşile dönüyor ancak ilk üç aya dikkat

Yaşanan bu durumun uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sonucu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, “İnsanların tedbirleri ciddiye aldığını görüyoruz. Bunun karşılığında da vaka sayıları azalıyor. Bireysel önlemlere bağlı olarak salgının seyrinde bir azalma görülür. Ancak tedbirleri hafifletir ve rahata erersek önümüzde daha soğuk olan bir kış ayı var. Ocak, şubat ve mart ayında salgının yeniden ivme kazanma ihtimali çok yüksek. Genel gidiş itibariyle sosyolojik olarak baktığımızda bir rahatlama gelebilir ve salgında artış yaşanabilir" diye konuştu.