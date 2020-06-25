İstanbul'un koronavirüs haritası! En çok vaka sayısı olan yerlere bakın

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve salgınla ilgili riskleri en az seviyeye indirmeyi ve yayılımı önlemeyi amaçlıyor.