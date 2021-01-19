İstanbul'un Kazandere ile Pabuçdere barajlarında son durum! Yağışlar fayda etti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak’ta Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere’nin ise 4,3’e kadar geriledi. Tamamen kuruyan Kazandere Barajı'nda 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabela kaldı.