İstanbul'un kadın yunus polisleri suçluların korkulu rüyası oldu! 270 kiloluk motosikletin üstünde...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinde 13 kadın yunus polisi yer alıyor. Kadın yunuslar 270 kilo ağırlığında motosikletleriyle, İstanbul sokaklarında suçlularla mücadele ediyor, mesleklerini en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Yunus polisleri gönüllük esasına göre seçiliyor. Erkeklerde en az 1.80, kadınlarda ise 1.70 santimetre boy isteniyor. Diksiyonu düzgün olma zorunluluğu aranıyor. Seçimlerin ardından yunuslar kadın erkek ayrımı yapılmaksızın zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. İlk olarak temel motosiklet eğitimi alıyor. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1.5 ay süreyle çalışma yapıyor.
Zorlu eğitimlerden geçiriliyorlar
Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi alıyorlar.
Ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar.
Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.