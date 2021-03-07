İstanbul'un kadın yunus polisleri suçluların korkulu rüyası oldu! 270 kiloluk motosikletin üstünde...

Yunus polisleri gönüllük esasına göre seçiliyor. Erkeklerde en az 1.80, kadınlarda ise 1.70 santimetre boy isteniyor. Diksiyonu düzgün olma zorunluluğu aranıyor. Seçimlerin ardından yunuslar kadın erkek ayrımı yapılmaksızın zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. İlk olarak temel motosiklet eğitimi alıyor. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1.5 ay süreyle çalışma yapıyor.