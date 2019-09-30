İstanbul'un göbeğinde tarihi buluntu! 6 adet sütun Fatih Dönemine ait sikkeler gözyaşı damlaları
İSTANBUL’un tarihi simgelerinden Bozdoğan Kemeri bir süredir restorasyondaydı. Restorasyon esnasında çok önemli tarihi buluntulara elde edildi.
Doğu Roma İmparatoru Flavius Iulius Valens tarafından MS 378 yılında tamamlandığı belirtilen dünyanın en eski su kemerlerinden olan Bozdoğan Kemeri’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2019 yılı başında İSKİ tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, her gün altından binlerce araç ve insanın geçtiği tarihe meydan okuyan kemerde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
Halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan tarihi kemerin taşlarında değişim yapmamak için büyük çaba harcayan ekipler, kimi noktalarda adeta duvarı iğne ile oyuyor. Değişim yapılması gereken taşları numaralandırarak ayıran ekipler, restorasyon çalışmaları sırasında tarihi buluntularla karşılaştı.
Bizans ya da Roma Dönemine ait olduğu düşünülen 6 sütun
Ekipler, çalışmaları yürütürken 6 adet sütun, Fatih Dönemine ait sikkeler, gözyaşı damlaları ve yağdanlıklara ulaştı. Sütunların Bizans ya da Roma Dönemine ait olduğu üzerinde durulurken ekipler, sütunların bulunduğu alanda kazı çalışmasını durdurdu.
Alanın ilerleyen süreçte vatandaşların ziyaretine açılması planlanırken arkeologların çalışması da sürüyor. Öten yandan Osmanlı Dönemi’nde de zaman zaman restore edilen kemerin restorasyonu yaklaşık 28 milyon liraya mal olacak. Su kemerinin ömrünün uzatılmasını hedefleyen restorasyon çalışmasının 2021 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.