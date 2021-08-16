İstanbul'un göbeğinde göçmen işçi pazarı! Savaştan kaçmadık
ÜLKELERİNDE yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye çalışmaya gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de toplanarak iş bekliyor. Yanaşan araçların yanına giderek iş için pazarlık yapan göçmenlerin kimi iş bulmanın mutluluğunu yaşarken kimi de umudunu bir başka güne taşıyor.
Yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için İstanbul'da Kağıthane Taşocağı Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor. Yanlarına yaklaşan araçtakilerle iş ve para konusunda anlaşanlar işe giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.
Günlük işlerde çalışıyoruz
Afganistan'dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi unları anlatıyor: "Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar."
"Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan'da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye'de kalmak, ne de Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz."
Kazandığımız parayı ailelerimize gönderiyoruz
İki yıl önce çalışmak için Türkiye'ye Zabihullah Jabari ise şöyle konuştu: "Ben Afganistan'dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan'da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz."