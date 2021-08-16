İstanbul'un göbeğinde göçmen işçi pazarı! Savaştan kaçmadık

"Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan'da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye'de kalmak, ne de Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz."