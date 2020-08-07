İstanbul'un göbeği Taksim'de yükseliyor! İşte yeni AKM inşaatının son hali

Kaba inşaatı tamamlandı

AKM kompleksindeki çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre yürütülüyor. Beş bloktan oluşacak AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe, gaz beton ve akustik duvar, akustik asma tavan, sıva gibi diğer inşaat faaliyetleri ise sürüyor. AKM'de olacak hareketli sahnenin yapımına ise devam ediliyor.