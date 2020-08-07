İstanbul'un göbeği Taksim'de yükseliyor! İşte yeni AKM inşaatının son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin inşaatının yüzde 57'si tamamlandı. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) inşaatının yüzde 57'si tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kaba inşaatı tamamlandı
AKM kompleksindeki çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre yürütülüyor. Beş bloktan oluşacak AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe, gaz beton ve akustik duvar, akustik asma tavan, sıva gibi diğer inşaat faaliyetleri ise sürüyor. AKM'de olacak hareketli sahnenin yapımına ise devam ediliyor.
Yeni AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin dış kabuğu ise ortaya çıktı. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemleri siparişleri yurt dışından verildi. Pandeminin etkisiyle siparişlerin geç gelecek olması nedeniyle opera ve ana salon 2021'in sonunda açılacak.