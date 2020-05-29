İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı
İSTANBUL Valiliğince, Topkapı Sarayı önünde düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlandı. Programda kılıç kalkan gösterisi yapıldı.
İSTANBUL Valiliğince düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği mehteran konseriyle gerçekleştirilen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali YerliKaya törende yaptığı konuşmada, İstanbul’un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde; Sultan Fatih'i müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz" dedi.
Şehitleri anan Yerlikaya; Topkapı Sarayı’ndan, Sur-u Sultani, Babü’s- selam kapısından seslendiğini dile getirerek, fetih programlarını himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.