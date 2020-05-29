İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı

Vali YerliKaya törende yaptığı konuşmada, İstanbul’un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde; Sultan Fatih'i müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz" dedi.