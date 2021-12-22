İstanbul'un Fethi’ni andıran görüntü! Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile taşıdılar

Yetkililerden destek istedi

Kısıtlı imkânlarla bu işi yaptıklarını belirten atölyenin kurucusu Gökmen Civelek, yetkililerden kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Civelek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizler burada kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Kurşunlu Mahallemizde atölye olarak kullanabileceğimiz bir alanımız yok. Ve bu durum daha fazla üretim yapmamıza engel oluyor. Liman sahası içinde veya yakınında yer var ama prosedürler nedeniyle kiralayamıyoruz."