İstanbul'un Fethi’ni andıran görüntü! Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile taşıdılar
Ulubatlı Hasan'ın memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesinden İstanbul'un Fethi’ni andıran görüntüler geldi... Karacabey’de 200 tonluk dev balıkçı teknesi karadan yürütüldü...
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir atölyede imal edilen 200 tonluk dev balıkçı teknesi karadan yürütülüp sahile taşındı. 1 vinç, 3 kepçe ve 3 traktörün yanı sıra 40 kişilik ekiple yapılan çalışma ile dev tekne, adeta santim santim itilerek balıkçı limanına çekildi. Burada ilave parçaları da monte edildiğinde tekne, 33 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olacak. Bu görüntü "Ulubatlı Hasan'ın memleketi Karacabey'de İstanbul'un Fethi yeniden canlandırıldı" benzetmesine sebep oldu.
Kurşunlu Mahallesinde Gökmen Civelek’e ait atölyede yapılan dev balıkçı teknesi, tıpkı İstanbul’un Fethi’ndeki gibi karadan yürütülerek liman sahasına getirildi. 40 kişilik bir ekibin yanı sıra 1 vinç, 3 kepçe ile 3 traktörün 10 saatlik bir çalışmasıyla limana çekilen 200 tonluk dev tekneyi yolun ortasında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gökmen Civelek’in akrabalarıyla kurup işlettiği atölyede inşa edilen 52. balıkçı teknesi de böylelikle çıkmış oldu. Mahalle içerisinde Bin m2’lik bir atölye sahasında inşa edilen dev balıkçı teknesini liman sahasına götürmek için bir markete ait duvar yıkılırken, elektrik şirketi personelince bazı kablo ve direklerde önlem alındı.
Yetkililerden destek istedi
Kısıtlı imkânlarla bu işi yaptıklarını belirten atölyenin kurucusu Gökmen Civelek, yetkililerden kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Civelek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizler burada kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Kurşunlu Mahallemizde atölye olarak kullanabileceğimiz bir alanımız yok. Ve bu durum daha fazla üretim yapmamıza engel oluyor. Liman sahası içinde veya yakınında yer var ama prosedürler nedeniyle kiralayamıyoruz."