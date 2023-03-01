İstanbul'un en güvenli yerini açıkladı zemin çok sert balyozla bile kırılmaz
Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 45 bini geçti. Kahramanmaraş'ta Hatay'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da binlerce bina enkaz haline geldi. Yüksek şiddetli artçı sarsıntılar da hem Malatya hem de Hatay'da devam ediyor. Niğde ve Kayseri'de de hasar oluşturmayan depremler oldu. Tüm gözler beklenen Marmara depremindeyken uzman isimden gelen yorum İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanları rahatlattı.
Hem Kahramanmaraş hem de Bingöl depremi öncesinde televizyon programlarında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremi noktasında hazırlıklı olunmasının altını çiziyordu. Keza Prof. Dr. Celal Şengör de Marmara'da 7.2 üstü bir deprem olacağını Bakırköy, Yeşilköy, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi bölgelerin çok riskli olduğunu belirtmişti.
ATV ekranlarında Marmara'daki fay hattını ve zeminin sağlamlığını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, uzmanların genel olarak birleştiği kıyı şeritleri için uyarı yaptı. Yılmaz; özellikle doldurulmuş alanlara bina yapılan Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy gibi yerlere çok dikkat edilmesini belirtti.
Dr. İshak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: 'Lokal olarak baktığımız zaman riski daha düşük olan yerler de var. Arnavutköy, Çatalca... Avrupa yakasında buralarda zemin sağlam. Haritada koyu kahverengi ve turuncuyla işaretlenmiş yerlerde zemin sağlam, bu nedenle deprem sonrası tehlike daha düşük.
Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam.