İstanbul'un en güvenli yerini açıkladı zemin çok sert balyozla bile kırılmaz

Dr. İshak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: 'Lokal olarak baktığımız zaman riski daha düşük olan yerler de var. Arnavutköy, Çatalca... Avrupa yakasında buralarda zemin sağlam. Haritada koyu kahverengi ve turuncuyla işaretlenmiş yerlerde zemin sağlam, bu nedenle deprem sonrası tehlike daha düşük.