İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi arasında SONAR Araştırma tarafından yapılan 'en başarılı belediye başkanları' araştırması sonuçlandı. İlk on sıralamaya giren Belediye Başkanlarının 6'sı AK Partili Belediye Başkanlarından oluşurken, 4'ü ise CHP mensubu isimler oldu.