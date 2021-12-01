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İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.

İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi arasında SONAR Araştırma tarafından yapılan 'en başarılı belediye başkanları' araştırması sonuçlandı. İlk on sıralamaya giren Belediye Başkanlarının 6'sı AK Partili Belediye Başkanlarından oluşurken, 4'ü ise CHP mensubu isimler oldu.

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İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

Araştırma;1 Eylül -15 Kasım 2021 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapıldı. İlçelerde ortalama 500’er kişi ile telefonla (CATI) usülü ile yapılan anket bazı ilçelerde yüz yüze uygulandı.

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İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

Anketin rapor kısmında, çalışmaların farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişiler ile gerçekleştirildiği yaş ve cinsiyet kotaları da TÜİK’in önceden saptadığı veriler baz alınarak uygulandığı yazıldı. Araştırmanın ilçeler bazında hata payı, 0.95% güvenlik sınırı içinde 3.2% olduğu kaydedildi.

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İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu! Zirve bakın kimin oldu

10. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi (CHP) %57

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