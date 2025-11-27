İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi belli oldu! Listenin ilk sırasındaki isim...
İstanbul'daki ilçe belediyelerinin başarısını ölçen yeni bir anket sonuca kavuştu. Bu sonuçlar, İstanbul'daki belediyelerin belediyecilik anlayışını ve halka verdikleri hizmetlerin verimliliğini gözler önüne seriyor. Listenin ilk sırasındaki isim herkesi şaşırtırken, listede bir kadın belediye başkanı bulunması da dikkatlerden kaçmadı.
ORC Araştırma, İstanbul genelinde yaptığı Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları belli oldu. 17–23 Kasım 2025 tarihleri arasında 9.330 katılımcıyla gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre, İstanbulluların en başarılı bulduğu 5 ilçe belediyesi açıklandı. Listenin ilk üç ismi dikkat çekti...
İLK 5'TE CHP'DEN TEK İSİM VAR
İşte yapılan araştırmaya göre İstanbul'daki en başarılı 5 ilçe belediyesi...
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yüzde 63,8 memnuniyet oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yüzde 58,9 oranıyla ikinci sırada bulunuyor.