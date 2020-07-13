İstanbul’un deprem sigortası gerçeği! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
İSTANBUL’da 3.6 milyon konuttan yüzde 66’sının zorunlu deprem sigortası bulunuyor ancak ilçeler incelendiğinde ortaya farklı tablo çıkıyor. Bazı ilçelerde depreme karşı sigortalılık oranı çok düşük.
Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam konut sayısı 17.6 milyonun biraz üzerinde. Bunların 9.6 milyonu, deprem sigortasını, yani DASK’ını yaptırmış. Bu da toplam konutların yüzde 54.60’nın depreme karşı sigortalı olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bakalım, konutların yüzde 45’inden fazlası sigorta yaptırmamış. Her iki konuttan biri sigortasız diyebiliriz. Olası bir deprem sonrası her iki konut sahibinden biri devletin eline bakacak, devlet yardımı bekleyecek demektir. Sigortalılık oranı en yüksek bölge ise yüzde 67’ye yakınla Marmara.
39 ilçedeki bina sayıları: Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı şöyle; ''Bunları niye anlattım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe için ayrı ayrı, İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarlarına, can kayıplarına, altyapı hasarlarına ait bilgiler yer alıyor. Kitapçıklarda bir bilgi daha var; o da, 39 ilçedeki bina sayıları. İşte bu bina sayıları ile bu binalardaki zorunlu deprem sigortalı konutları ilçe ilçe inceledim. Sonuçlar ilginç. Kimi ilçelerde konutlarda sigortalılık oranı yüksekken, kimi ilçelerde çok düşük ki, bu ilçeler küçük depremlerden bile etkilenen ilçeler.
Sigortasız ilçeler: İstanbul’da, DASK kapsamına giren toplam konut sayısı 3.6 milyondan biraz fazla ve bunların 2.4 milyonu sigortalanmış durumdu ki, İstanbul’daki konutların yüzde 66’sı olası bir depreme karşı sigortalı. Buna bakıp, ‘iyiymiş’ diyebilirsiniz, ancak ilçeler bazında incelendiğinde ortaya farklı tablo çıkıyor. Tabloda, ilçelere göre bina sayıları yer alıyor. Genelde ilçesine göre değişmekle birlikte binaların kat sayıları çoğunlukla 1-4 ve 5-8 kat sayısından oluşuyor.
Arnavutköy’de depreme karşı sigortalılık oranı düşük: Kabaca bina sayısı ve kat sayısı hesabıyla ilçelerdeki konut sayısına üç aşağı beş yukarı tahmin edebilir ve sigortalı konut sayısı ile bunu mukayese edebilirsiniz. Mesela Arnavutköy’de bina sayısı 32 bine yakın, sigortalı konut sayısı da 32 bine yakın. Bu ilçede neredeyse sadece bir binaya bir sigorta poliçesi düşüyor ki, bu Arnavutköy’de depreme karşı sigortalılık oranının çok düşük olduğunu gösteriyor.