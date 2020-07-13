İstanbul’un deprem sigortası gerçeği! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

39 ilçedeki bina sayıları: Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı şöyle; ''Bunları niye anlattım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe için ayrı ayrı, İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarlarına, can kayıplarına, altyapı hasarlarına ait bilgiler yer alıyor. Kitapçıklarda bir bilgi daha var; o da, 39 ilçedeki bina sayıları. İşte bu bina sayıları ile bu binalardaki zorunlu deprem sigortalı konutları ilçe ilçe inceledim. Sonuçlar ilginç. Kimi ilçelerde konutlarda sigortalılık oranı yüksekken, kimi ilçelerde çok düşük ki, bu ilçeler küçük depremlerden bile etkilenen ilçeler.