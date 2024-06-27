İstanbul'un deprem haritası güncellendi! En riskli ve en güvenli ilçeler belli oldu
İstanbul'u bekleyen büyük deprem öncesi AFAD en riskli, orta düzey riskli ve en düşük riskli ilçeleri tek tek sıraladı. Uzmanların Marmara hakkındaki büyük deprem uyarıları sonrası en riskli ilçelerin haritası güncellendi.
İstanbul'da son aylarda artan bina çökmeleri sonrası vatandaşlar en riskli ilçeleri araştırmaya başladı. Son olarak Bahçelievler ilçesinde yaşanan bina çökmesi, endişe seviyesini artırdı. İstanbul'daki en riskli ve en güvenli ilçelerin haritası AFAD tarafından güncellendi.
Güncellemede en dikkat çeken detay ise fay hattının geçiş noktasından çok ilçelerin zemin yapısı ve binaların temeli oldu. Binaları en eski olan ilçeler ise kırmızı çizgi içinde yer aldı. Öte yandan yeni ilçelerinde kırmızı hatta olmasının altında kaçak yapı ve yumuşak zemin baz alındı.
İSTANBUL'UN DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ!
Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da hemen hemen her arsa alanına konut yapıldı. Uzmanlar, nüfusun yaşam alanını genişletmek için yapılan binalarda öncelikli olarak deprem riskine karşı fay hatlarının geçişleri, zeminin gücü ve binanın temeli ele alınması gerektiğini vurguladı.
EN RİSKLİ VE EN GÜVENLİ İLÇELER BELLİ OLDU
Aynı zamanda uzmanlar, bunların ön planda tutulmadığı her binanın risk seviyesinin deprem yaşanmadan da yüksek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden İstanbul'un deprem haritası güncellendi.