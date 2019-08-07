İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı

İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı

İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. İstanbul’un ciğerleri olan ormanların büyük bir kısmını yok eden taş ocaklarının son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı - Sayfa 1

Çevresinde nefes almakta güçlük çekilen Göktürk’te bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerle yıllar içerisinde ormanın nasıl yok edildiği aşama aşama ortaya çıktı. 

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İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı - Sayfa 2

Görüntülerde küçük bir alanda başlayan çalışmaların yıllar içerisinde büyüdüğü ve taş ocaklarının çevresinde bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmının yok edildiği gözlendi.

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İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı - Sayfa 3

Ormanların tahrip olmasına neden olan taş ocaklarının son durumu ise havadan görüntülendi.

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İstanbul'un ciğerleri böyle yok oluyor! Uydu görüntüleri içler acısı - Sayfa 4

Havadan çekilen görüntüler yemyeşil ormanların içerisindeki taş ocaklarına dikkat çekti. Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında ise göletler oluşuyor. 

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