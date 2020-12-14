İstanbul'un barajları kuruyor! Önemli su kaynağı Terkos Gölü'ndeki görüntü korkuttu
İSTANBUL'da 3 gündür etkili olan yağış barajlara fayda etmedi. Megakentin önemli barajlarından Terkos Gölü ise sular yüzlerce metre çekildi. Barajlardaki en düşük seviye, 4.04 ile Kazandere oldu. İşte barajlardaki güncel su seviyesi.
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. Hal böyle olunca ortaya çıkan kuraklık görüntüleri ürkütmeye başladı. Bu kez kuraklığın son adresi Terkos Gölü...
Beklenen yağmur gelmedi: Meteorolojinin açıklamalarının ardından İstanbul’da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur da tüketim karşısında etkili olmayınca barajların doluluk oranı daha da aşağı seviyeye indiği görüldü.
Gittikçe azalıyor: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 3 gün önce yüzde 22.15 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21 seviyesine kadar indi. Bu seviye son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Terkos endişelendiriyor: Öte yandan Megakent’in önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü’nün havadan çekilen görüntüleri içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.