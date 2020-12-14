İstanbul'un barajları kuruyor! Önemli su kaynağı Terkos Gölü'ndeki görüntü korkuttu

Gittikçe azalıyor: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 3 gün önce yüzde 22.15 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21 seviyesine kadar indi. Bu seviye son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.