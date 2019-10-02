İstanbul'un 8 ilçesinde gerçekleşti! Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen 14 şüpheli gözaltına alındı.