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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

İSTANBUL'un içme suyunu karşılayan barajların dunumu içler acısı... İSKİ verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44,68 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,62'ye geriledi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bu miktar Yeşilçay ve Melen dikkate alınmadığı takdirde 4 aylık suyumuz kaldı anlamına geliyor" dedi.

İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,06 azalarak yüzde 43,62 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44,68 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,62'ye geriledi. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayda geçti.

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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

Barajların doluluk oranları Ömerli'de yüzde 46,7, Darlık'ta yüzde 16,8, Terkos'ta yüzde 14,9, Büyükçekmece'de 10,5, Sazlıdere'de yüzde 6,6, Alibey'de yüzde 2,2, Elmalı'da yüzde 0,9, Pabuçdere ve Istrancalar'da yüzde 0,6, Kazandere'de ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868,68 milyon metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378,89 milyon metreküp olarak ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 97 bin metreküp oldu.

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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 423,52 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 535,12 milyon metreküp olarak belirlendi.

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