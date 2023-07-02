İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! Barajların durumu korkutuyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,06 azalarak yüzde 43,62 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44,68 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,62'ye geriledi. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayda geçti.