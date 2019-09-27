İstanbul’un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.