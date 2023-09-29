İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

AKOM'dan açıklama

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. AKOM verilerine göre, farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.