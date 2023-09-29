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İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

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İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Pendik'te birçok iş yeri ve atölye sular altında kalırken Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi de su bastı. AKOM verilerine göre, farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. İşte İstanbul'da bugün:

İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

Kentte dün gün boyu aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

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İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

Pendik ve Kartal'da etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

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İstanbul'u yine sağanak vurdu! Kapalıçarşı'yı su bastı, Pendik'te hayat felç oldu

AKOM'dan açıklama

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. AKOM verilerine göre, farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

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