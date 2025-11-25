İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Manken Gizem Özdilli uzun zaman sonra ortaya çıktı, son hali fena...

Bir dönemin en gözde mankenlerinden biri olan ve adı sıkça anılan Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce tasını tarağını toplayıp tamamen terk etti. Podyumların adeta tozunu attıran ünlü model, uzun süredir şikayet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyledi ve artık daha fazla dayanamayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı. Gizem Özdilli, son haliyle herkesi şaşırttı, genç görünmesi çok konuşuldu.