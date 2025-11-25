İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Manken Gizem Özdilli uzun zaman sonra ortaya çıktı, son hali fena...
Bir dönem podyumlarda boy gösterip en dikkat çeken isimlerden olan manken Gizem Özdilli tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti. Uzun zamandır magazin gündeminde adı geçmeyen Özdilli, son haliyle ortaya çıktı. Kıbrıs'a yerleşen Gizem Özdilli'nin pozları "Yılları meydan okuyor" dedirtti.
Bir dönemin en gözde mankenlerinden biri olan ve adı sıkça anılan Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce tasını tarağını toplayıp tamamen terk etti. Podyumların adeta tozunu attıran ünlü model, uzun süredir şikayet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyledi ve artık daha fazla dayanamayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı. Gizem Özdilli, son haliyle herkesi şaşırttı, genç görünmesi çok konuşuldu.
“Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.
Özdilli daha önce yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.
Zaman zaman iş için ülkeye gelen Özdilli güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son paylaşımlarında fit görünümüyle dikkat çeken Özdilli’nin adeta yıllara meydan okuyan hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: