İstanbulspor'un maçtan çekilmesi dünya basınında: Türkiye'de çılgın sahneler!

İngiliz tabloid gazetesi DailyMail'in internet sitesindeki haberde "Penaltıları reddedilen takım başkanının sahaya girip takımı maçtan çekmesiyle Türkiye Süper Ligi için daha fazla utanç verici sahne" başlığı kullanıldı. Dailymail başlığın devamında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya atıfta bulunarak olayın üzerinden sadece bir hafta geçtiğini vurguladı.