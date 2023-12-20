İstanbulspor'un maçtan çekilmesi dünya basınında: Türkiye'de çılgın sahneler!
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor karşlaşmasının 73. dakikasında hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti. Türk futbol tarihine bir ilk olarak giren bu olay dünya basınında da kendine yer buldu. Geçen hafta Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı hatırlatılarak "Türk futbolunda kaos devam ediyor" yorumları yapıldı.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, İstanbulspor - Trabzonspor maçını "Türkiye futbol müsabakası takımın hakem kararını protesto etmek için sahadan çekilmesyle yarıda kaldı." başlığını kullandı.
İngiliz tabloid gazetesi DailyMail'in internet sitesindeki haberde "Penaltıları reddedilen takım başkanının sahaya girip takımı maçtan çekmesiyle Türkiye Süper Ligi için daha fazla utanç verici sahne" başlığı kullanıldı. Dailymail başlığın devamında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya atıfta bulunarak olayın üzerinden sadece bir hafta geçtiğini vurguladı.
CBS'in spor sayfasında ise, "Hakem penaltı kararı vermeyince Türk takım başkanı oyuncuları sahadan çekti" başlığı tercih edildi.
The Sun ise "Üzücü Gün" üst başlığıyla okuyucularına aktardığı haberde, "Türk futbolunda yeni kaos. Kulüp patronunun hakemi yumruklamasından bir hafta sonra Başkan hakemi protesto etmek için takımı sahadan çekti." ifadelerine yer verdi.