İstanbulspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Zanka ve 83'üncü dakikada Tolgay attı.
2'nci dakikada Jailson'un çıkarken kaybettiği top sonucunda topla birlikte sol çaprazdan içeri giren Oğuzhan'ın şutunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.
115
9'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ara pasını Mevlüt'e yolladı. Bu oyuncunun kaleciye karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
215
13'üncü dakikada Tolga Ciğerci pasını ceza sahası içindeki Mevlüt'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Alper'in kayarak vuruşunda top kalecide kaldı.
315
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
415