İstanbullular için kar ve fırtına uyarısı! Orhan Şen karın biteceği tarih ve saati verdi! 8 ile 'sarı' 1 ile 'turuncu' alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bugün itibarıyla düşeceğini ve bu sabah saatlerinde İstanbul’da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen, karın yarın öğleyin İstanbul'u terkedeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar ve fırtına uyarısı yapılırken, özellikle bir ilimiz için 'turuncu' alarm verildi. Son hava durumu raporuna göre bugün tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde özellikle kuvvetli yağış beklenirken, meteoroloji 8 il için 'sarı alarm', bir ilimiz için ise 'turuncu alarm' verdi. İstanbul'da da bugün zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı ile birlikte fırtına bekleniyor. İşte 12 Ocak çarşamba günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağışların karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.