İstanbullular için kar ve fırtına uyarısı! Orhan Şen karın biteceği tarih ve saati verdi! 8 ile 'sarı' 1 ile 'turuncu' alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar ve fırtına uyarısı yapılırken, özellikle bir ilimiz için 'turuncu' alarm verildi. Son hava durumu raporuna göre bugün tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde özellikle kuvvetli yağış beklenirken, meteoroloji 8 il için 'sarı alarm', bir ilimiz için ise 'turuncu alarm' verdi. İstanbul'da da bugün zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı ile birlikte fırtına bekleniyor. İşte 12 Ocak çarşamba günü hava durumu raporu...