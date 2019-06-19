İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'da kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.
110
Yağan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de 34 HY 2561 plakalı minibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
210
Önce kaldırıma çarpan minibüs ardından devrildi.
310
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, minibüsünü sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.
410