İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.

İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı - Sayfa 1

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'da kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. 

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İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı - Sayfa 2

Yağan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de 34 HY 2561 plakalı minibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

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İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı - Sayfa 3

Önce kaldırıma çarpan minibüs ardından devrildi. 

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İstanbullular güne yağmurla başladı yollarda kazalar yaşandı - Sayfa 4

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, minibüsünü sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı. 

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