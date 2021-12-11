İstanbullular dikkat saat verildi! Orhan Şen açıkladı çarşamba günü İstanbul'a kar geliyor

Meteorolojiye göre bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul), Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.