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İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

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İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

İSTANBUL'da, vana yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak. Su kesintisi hangi saatte başlayıp bitecek? İşte kesinti yapılacak mahallelerin listesi...

İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.

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İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın (4 Haziran) 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.

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İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

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İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu

Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri.

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