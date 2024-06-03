İstanbullular dikkat: O ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak! İSKİ tarihi duyurdu
|
İSTANBUL'da, vana yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yapılacak. Su kesintisi hangi saatte başlayıp bitecek? İşte kesinti yapılacak mahallelerin listesi...
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.
17
Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın (4 Haziran) 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.
27
Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:
37
Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri.
47