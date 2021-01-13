İstanbullu patlamak üzere! Stres seviyesi ve yaşam memnuniyeti araştırması olay
'İstanbul Barometresi' araştırmasının aralık raporu yayımlandı. İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti düzeyi ise 4.8. olarak çıktı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, şehir halkının ev içi gündemi, ekonomik şatları ve duygu durumu gibi konulara odaklanan ‘İstanbul Barometesi’nin aralık ayı raporunu yayınladı.
Raporun sonuçlarına göre, kasım ayına kıyasla, stres seviyesi düşse de kaygı seviyesi aynı oranda (7.1) seyretti.
Yarısı 2021’in daha iyi olacağı görüşünde
2021 hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 49'u, 2021’in 2020’den daha iyi olacağını, yüzde 44 daha iyi olmayacağını, yüzde 7 ise kararsız olduğunu belirtti.
Katılımcıların yüzde 59.3'ü sağlık durumunun iyi, yüzde 11.9'u kötü olduğunu belirtti.