İstanbullu patlamak üzere! Stres seviyesi ve yaşam memnuniyeti araştırması olay

Yarısı 2021’in daha iyi olacağı görüşünde

2021 hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 49'u, 2021’in 2020’den daha iyi olacağını, yüzde 44 daha iyi olmayacağını, yüzde 7 ise kararsız olduğunu belirtti.