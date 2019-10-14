İstanbullu Gelin'in vazgeçilmezi Fatih Koyunoğlu geri dönüyor! Yeni işi belli oldu

Dizide Akif karakterini canlandıran Fatih Koyunoğlu da çok geçmeden yeni bir proje ile el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Koyunoğlu, İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'i buluşturan Evim dizisinin kadrosuna katıldı.