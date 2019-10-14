İstanbullu Gelin'in vazgeçilmezi Fatih Koyunoğlu geri dönüyor! Yeni işi belli oldu
Star TV'de geçtiğimiz sezon final yapan İstanbullu Gelin dizisinde Akif karakteri ile karşımıza çıkan Fatih Koyunoğlu, yeni dizisiyle el sıkıştı.
Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in bulunduğu, kadrosunda ise Fırat Tanış, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Güven Murat Akpınar'ı barındıran İstanbullu Gelin'in oyuncuları, dizinin final yapmasının ardından farklı projelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Dizide Akif karakterini canlandıran Fatih Koyunoğlu da çok geçmeden yeni bir proje ile el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Koyunoğlu, İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'i buluşturan Evim dizisinin kadrosuna katıldı.
Peki Fatih Koyunoğlu kimdir?
1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fatih Koyunoğlu, eğitimini tamamlamasının ardından, çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu oyunculuk hayatına 1998 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda "Çanakkale Geçilmez Destanı" oyunu ile başladı.
2001 yılında lisans eğitimini almak için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne kayıt olan Fatih Koyunoğlu, 2005 yılında bölümünden mezun oldu.