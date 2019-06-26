İstanbullu Gelin'in Osman'ı bedelli askerliğe gitti! Güven Murat Akpınar'ın bedelli fotoğrafı
İstanbullu Gelin dizisinde Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'da diğer ünlüler gibi yaz sezonunu fırsat bilerek bedelli askerliğe gitti.
Yaz sezonunu fırsat bilerek bedelli askerliğe giden oyunculardan biri de 'Suskunlar' dizisiyle büyük çıkışını yapan Güven Murat Akpınar oldu. 'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan yetenekli oyuncu, kısa süre önce bedelli askerlik müracaatında bulunmuştu ve ilk görüntü geldi.
İstanbullu Gelin dizisinin muhteşem bir finalle yayın hayatına son vermesinin ardından Güven Murat Akpınar'da gözlerden uzak kaldı. Oyuncunun bedelli askerlik yaptığı öğrenildi. Bedelli askerlik için teslim olduktan sonra oyuncunun kışladan ilk görüntüsü geldi.
Güven Murat Akpınar kimdir?
Güven Murat Akpınar, 1 Ocak 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Ardahan’lıdır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2011 yılında rol aldığı Bizim Yenge dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Suskunlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
İstanbul Sokakları, Boynu Bükükler, Urfalıyam Ezelden, Suskunlar ve Bizim Yenge dizilerinde rol almıştır. Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Osman karakterini canlandırmaktadır. Güven Murat Akpınar, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.