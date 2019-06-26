İstanbullu Gelin'in Osman'ı bedelli askerliğe gitti! Güven Murat Akpınar'ın bedelli fotoğrafı

Yaz sezonunu fırsat bilerek bedelli askerliğe giden oyunculardan biri de 'Suskunlar' dizisiyle büyük çıkışını yapan Güven Murat Akpınar oldu. 'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan yetenekli oyuncu, kısa süre önce bedelli askerlik müracaatında bulunmuştu ve ilk görüntü geldi.