İstanbullu Gelin'in finalinde beklenmeyen ayrılık! İzleyiciler şaşkına döndü
Star TV ekranlarında 3 sezondur ekranlara gelen İstanbullu Gelin'in finaline sayılı günler kala, başrol oyuncusunun diziye veda ettiği öğrenildi.
Aylar öncesinden 87. bölümde final yapacağını duyuran İstanbullu Gelin dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış ve İpek Bilgin'in bulunduğu dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık gerçekleşiyor. Final bölüm fragmanında, usta oyuncunun diziye veda ettiği görülüyor.
İstanbullu Gelin'in finali, Boranlar'ın annesi olan Esma'nın ölümüyle yasa boğacak. Boranlar, Garip'in ardından Esma Sultan'ı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, usta oyuncunun nasıl ve neden öldüğü merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz bölümlerde hayat arkadaşı Garip'i kaybeden Esma'nın ölümünün işleneceği İstanbullu Gelin final bölümü 31 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.
İstanbullu Gelin son bölüm ne oldu?: Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını ister. Esma'nın ölüm isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokar. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirir.
Evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlenir. Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlar. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.