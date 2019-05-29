İstanbullu Gelin'in finalinde beklenmeyen ayrılık! İzleyiciler şaşkına döndü

Evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlenir. Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlar. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.