İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu

İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu

İstanbullu Gelin dizisinde Bade rolü ile hafızalara kazınan Hira Koyuncuoğlu iki yıllık aşkı Baran Sulhan İle hayatını birleştirdi. Güzel oyuncu düğününde tercih ettiği gelinliği ile çok konuşuldu.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 1

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’si Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan ile gözlerden uzak, sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 2

Ünlü oyuncunun paylaştığı kareler ve sade gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 3

Bir dönemin fenomen dizisi İstanbullu Gelin’de canlandırdığı Bade karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hira Koyuncuoğlu, özel hayatındaki mutlu haberi duyurdu.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 4

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan ile sessiz sedasız nikâh masasına oturdu.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 5

Koyuncuoğlu, daha önce romantik bir evlilik teklifi aldığını ve “evet” dediğini açıklamıştı. Çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 6

Gösterişten uzak, samimi bir atmosferde gerçekleşen nikâh, ünlü oyuncunun tercih ettiği sakin çizgiyi yansıttı.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 7

Hira Koyuncuoğlu, düğünden kareleri Instagram hesabından “06.09.2026” notuyla paylaştı.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 8

Beyaz kalp emojili nikâh pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 9

Sevenleri çifti tebrik mesajlarıyla yalnız bırakmadı.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 10

Ünlü oyuncunun tercih ettiği sade ve zarif gelinlik, sosyal medyada özellikle dikkat çekti.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 11

Gösterişli detaylardan uzak, klasik beyaz tasarımıyla beğeni toplayan gelinlik, “ne kadar zarif”, “sade güzellik” gibi yorumlarla konuşuldu.

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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 12
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İstanbullu Gelin'in Bade'siydi! Hira Koyuncuoğlu evlendi gelinlik seçimi olay oldu - Resim: 13
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hira koyuncoğlu Baran Sulhan