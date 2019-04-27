İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi

Peki, son bölümde neler oldu?

İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde Süreyya “Anne, anne ne konuştuk biz seninle.” diyor. Esma ise “Vakti gelince devir teslim yapacağız diye anlaştık değil mi? Vakti geldi.” diyerek yüzüğü Süreyya’ya veriyor. Süreyya’nın gözleri doluyor ve “Sanki böyle vedalaşıyor gibi. Kurban olayım demeyin öyle.” diyerek Esma’ya sarılıyor.