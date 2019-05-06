İstanbullu Gelin'de final öncesi yönetmenin bile gözünden kaçan hata!

Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu. 3 sezondur başarılı bir şekilde cuma akşamları izleyici ile buluşan dizi bu sezon yayın hayatını noktalıyor.