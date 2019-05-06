İstanbullu Gelin'de final öncesi yönetmenin bile gözünden kaçan hata!
İstanbullu Gelin bu sezon, sadece 4 bölüm sonra unutulmaz bir finalle ekran hayatını bitirecek. Dizinin finaline haftalar kala son bölümdeki hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
Star TV'nin 3 sezondur devam eden başarılı dizisi İstanbullu Gelin 4 bölüm sonra final yapacak. Akıllara kazınan bir bölüm ile final hazırlığı yapan dizinin son bölümündeki hata izleyicinim gözünden kaçmadı.
Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu. 3 sezondur başarılı bir şekilde cuma akşamları izleyici ile buluşan dizi bu sezon yayın hayatını noktalıyor.
Finale sadece haftalar kala dizinin son bölümündeki bir sahne izleyiciye yok artık dedirtti. Peki neydi o sahne?
Her geçen gün hastalığı artan Esma Boran yeni kararlar alır ve aile yadigarı sandığı açmaya karar verir. Rahmetli eşi Fevzi Boran'a ait olan saat ise Adem'in payına düşer ve Esma Boran saati vermek için Adem'in evine gider.
Buraya kadar her şey normal görünse de izleyicinin dikkatini çeken sahneler bundan sonra başlar. Adem ile Esma Boran içeriye girer ve aralarında ilk kez geçen duygusal bir konuşma başlar. Bu arada izleyicinin dikkatini konuşmadan çok Adem'in saçları çeker.