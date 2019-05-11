İstanbullu Gelin'de beklenmedik ölüm! Ünlü oyuncu diziye veda etti

Faruk ise Garip'i duygulandıran bir itirafta bulunarak, 'Biz sana ağabey diyelim, sen onu baba diye anla' dedi. Faruk'tan duyduğu sözler karşısında duygulanan Garip'in ise 'Artık ölsem de gam yemem' sözü dikkat çekti.