İstanbullu Gelin'de bambaşka bir heyecan! Türkiye Alzheimer Derneği'ni ağırladılar

Misafirlerle sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncular, mütevazi ve sıcak tavırlarıyla dizinin sıkı takipçisi olan davetlilerin gönlünü bir kez daha feth etti. Türkiye Alzheimer Dernek Başkanı Prof. Dr Haşmet Hanağası ve Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu dizide Alzheimer hastası Esma karakterine hayat veren İpek Bilgin’e ve O3 Medya’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.