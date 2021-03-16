İstanbullu gelin korona salgınında evde oturmaktan sıkılınca bu işe başladı! Şimdi ihracat yapıyor

Eşinin de desteğini alan Filiz Çevikoğlu, yaklaşık 40 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı. Çevikoğlu, ayrıca yetiştirdiği çilekleri bir şirket ile anlaşarak Malezya’ya göndermek için bağlantı yaptı. Çilek yetiştiriciliğine başlayarak 13 kadına da ek gelir kapısı sağlayan Filiz Çevikoğlu, bu sayede hem evinin kadını oldu hem de iş sahibi oldu. Çevikoğlu, ilerleyen süreçte işlerini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.