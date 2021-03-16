İstanbullu gelin korona salgınında evde oturmaktan sıkılınca bu işe başladı! Şimdi ihracat yapıyor
İSTANBUL'dan Kastamonu'ya gelin giden Filiz Çevikoğlu, korona salgını döneminde evde oturmaktan sıkılınca kayınpederinin atıl durumdaki tarlasına el koyup üretime geçti. İstanbullu gelin köylülerin umudu işinin patronu oldu. Şimdi de Malezya'ya ihracat yapmaya hazırlanıyor...
Kastamonu’da pandemi döneminde evde oturmaktan sıkılan işsiz gelin, kayınpederine ait atıl vaziyetteki tarlasında ürün yetiştirmeye başladı. 40 dönüm arazide ektiği çileklerden 100 ton hasat bekleyen gelin, yetiştirdiği çilekleri Malezya’ya gönderecek.
İstanbul’da bir elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı esnada evlenerek Kastamonu’ya yerleşen Filiz Çevikoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde evde kaldı. Evde internette gezindiği sırada Ticaret Bakanlığına ait sitede çilek yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilere denk gelen Filiz Çevikoğlu, merkeze bağlı Eymür köyünde kayınpederine ait atıl vaziyette bulunan tarlada çilek yetiştirmek için girişimde bulundu.
Eşinin de desteğini alan Filiz Çevikoğlu, yaklaşık 40 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı. Çevikoğlu, ayrıca yetiştirdiği çilekleri bir şirket ile anlaşarak Malezya’ya göndermek için bağlantı yaptı. Çilek yetiştiriciliğine başlayarak 13 kadına da ek gelir kapısı sağlayan Filiz Çevikoğlu, bu sayede hem evinin kadını oldu hem de iş sahibi oldu. Çevikoğlu, ilerleyen süreçte işlerini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
5 yıl önce işini bırakıp Kastamonu'ya gelin gitti
5 yıl önce evlendiğini ve İstanbul’dan gelerek Kastamonu’ya yerleştiğini söyleyen Filiz Çevikoğlu, “Evlenmeden önce İstanbul’da yaşıyordum. Orada elektrik kurumunda çalışıyordum. Kastamonu’ya gelince dolayısıyla işsiz kaldım. 5 senedir evdeyim. Pandemi de işin içerisine girince tamamen eve kapandık. Sadece eşim çalışıyordu, çalıştığı içinde bizlere çok fazla vakit ayıramıyordu."