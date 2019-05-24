'İstanbullu Gelin' hayır duası aldı Boran Konağı'na sürpriz ziyaret

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve projenin yönetmeni Zeynep Günay Tan başta olmak üzere dizinin sevilen oyuncularının ev sahipliği yaptığı organizasyona ilgi büyüktü. Misafirlerle sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncular, mütevazi ve sıcak tavırlarıyla dizinin sıkı takipçisi olan davetlilerin gönlünü bir kez daha feth etti.