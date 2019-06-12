İstanbullu Gelin finalini yakan büyük hata! Siz ne yaptınız böyle
Star TV'nin severek izlenen başarılı dizisi İstanbullu Gelin 87. son bölümü ile final yapmış ve izleyiciyi hem ağlatmış hem de güldürmüştü. İstanbullu Gelin finalindeki bir sahnede yapılan hata ise sosyal medyanın diline düştü.
3 sezondur Star TV ekranlarında, cuma akşamları seyircisi ile buluşan İstanbullu Gelin dizisi unutulmaz bir finalle ekrana veda etti. 87. bölümü ile büyük final yapan dizinin yankıları hala devam ederken dizide yapılan bir hata pes artık dedirtti.
İçten, samimi, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile 3 sezondur Star ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin uzun süre akılda kalınacak bir finalle izleyicisine veda etti. Esma Boran'ın ani ölümü ile sarsılan konakta yaşananları izleyici hem gülerek hem de ağlayarak izledi.
Esma Boran'ın ölümümün ardından senaryo gereği final bölümünde 7 yıl sonraya gidildi. Her zaman aile olmayı başarabilen Boranlar yine birbirine kenetlenerek geniş bir aile olmayı başarmışlardı.
7 yıl sonrasının işlendiği son bölümde özellikle Süreyya ve Faruk'un kızları Yaz'ın 7 yaşındaki halide izleyiciye gösterildi. Babasına mutfakta yardım eden Yaz'ın bir sahnesi ile sosyal medyanın diline fena düştü.