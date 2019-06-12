İstanbullu Gelin finalini yakan büyük hata! Siz ne yaptınız böyle

İçten, samimi, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile 3 sezondur Star ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin uzun süre akılda kalınacak bir finalle izleyicisine veda etti. Esma Boran'ın ani ölümü ile sarsılan konakta yaşananları izleyici hem gülerek hem de ağlayarak izledi.