İstanbullu Gelin finalinde Esma ölüyor mu? Şoka uğratan sahne

Star TV'nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin dizisinin 86.bölümünde şoke eden ayrılık. İki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Esma, Süreyya'yı şoke eden bir teklif yapıyor. Esma, Süreyya'dan acılarına son vermesini isteyerek, "Garip gibi huzur içinde ölmek istiyorum" diyor.

İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı