İstanbullu Gelin finalinde Esma ölüyor mu? Şoka uğratan sahne
Star TV'nin reyting rekortmeni İstanbullu Gelin dizisinin 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Finaline iki bölüm kalan İstanbullu Gelin'de eşi Garip'i kaybeden ve aynı zamanda alzheimer hastalığıyla da uğraşan Esma'nın, Süreyya'dan isteği izleyicileri şaşırttı.
Star TV'nin başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana olan yeni bölümde şoke eden sahne.
Star TV'nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin dizisinin 86.bölümünde şoke eden ayrılık. İki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Esma, Süreyya'yı şoke eden bir teklif yapıyor. Esma, Süreyya'dan acılarına son vermesini isteyerek, "Garip gibi huzur içinde ölmek istiyorum" diyor.
İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin'in son bölümünde neler oldu?
Garip'in ani ölümü Boranlar'ı yıktı. Hayat arkadaşını ölmüş bulan Esma büyük bir yıkım yaşadı. Esma derin üzüntüsünün yanı sıra hastalığının da ilerlemesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayata küsen Esma'yı çocukları teselli etmeye çalışsa da Esma yaşadığı şoku atlamadı.
Garip'in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma'nın Garip'in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler.